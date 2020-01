Carro de funerária pega fogo no interior do Pará; assista!

Por:Portal Tailandia Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O incêndio no veículo, que transportava um cadáver, teria iniciado após uma pane elétrica. Os funcionários conseguiram sair a tempo e retirar o caixão com o corpo do veículo. Assista ao Vídeo;

Os funcionários conseguiram sair a tempo e retirar o caixão com o corpo do veículo(Foto:Reprodução)

You May Also Like