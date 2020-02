Carro de locadora de veículos é apreendido pela PRF em Santarém com numeração divergente

Apreensão aconteceu no sábado (1) após uma comparação entre os dados do chassi e características do veículo. Números eram de outro carro.

Carro de locadora de veículos é apreendido pela PRF em Santarém com chassi e motor adulterados — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um carro de uma locadora de veículos foi apreendido no sábado (1) em Santarém, no oeste do Pará, após uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF) perceber que as numerações de chassi e motor não pertenciam ao veículo abordado.

Segundo a PRF, foi feita uma vistoria detalhada no veículo, na qual foram observados que os demais elementos identificadores do veículo correspondiam ao de um veículo com placa diferente, porém, do mesmo modelo e cor, e pertence a mesma empresa.

O responsável pela empresa foi conduzido para a 16ª Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

De acordo com a PRF, o caso foi enquadrado como crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no código penal brasileiro.

Por G1 Santarém — PA

02/02/2020 15h59

