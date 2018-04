CARRO DEPENADO – Mulher desaparecida desde domingo é encontrada morta em cemitério de Benevides

(Foto Facebook) -O corpo de uma mulher que estava desaparecida desde o último domingo (1º) foi encontrado no final da manhã desta quarta-feira (4) em um cemitério na estrada do Taiaçuí, no município de Benevides, Região Metropolitana de Belém.

De acordo com informações da Polícia Civil, o corpo é de Francilda Sousa Lima, que tinha 52 anos. Ela desapareceu no domingo à noite, após sair de casa no bairro do Paar. O carro dela foi encontrado na manhã desta segunda-feira (3), em uma rua no bairro Pedreirinha, em Marituba. Diversos itens foram roubados do veículo.

Os familiares reconheceram o corpo da vítima, que estava em decomposição e tinha sinais de facadas e estrangulamentos. Exames periciais determinarão a causa da morte e se houve estupro.

As investigações serão realizadas pela Delegacia de Benevides.

(DOL)

