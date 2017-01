Carro derruba muro da câmara de vereadores

(Foto: Via WhatsApp) – Por volta de 4h desta sexta-feira (06), uma mulher perdeu o controle do veículo, saiu da pista, subiu o meio fio e só parou ao colidir com o muro da Câmara de Vereadores do município de Brasil Novo, sudoeste do estado.

Apesar do susto, nem a condutora nem outras pessoas ficaram feridas.

A mulher, que não foi identificada, informou que vai arcar com os prejuízos.

(Com informações de Felype Adms)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...