Carro desgovernado invade sede do Corpo de Bombeiros em Capanema

(Foto:Reprodução) – Colisão destruiu o portão principal e derrubou parte do muro do Grupamento

Na madrugada desta segunda-feira (13), um carro de passeio invadiu a sede do 19º Grupamento de Bombeiro Militar de Capanema, nordeste paraense. O veículo era dirigido por João VIctor de Freire Abreu, um jovem que precisou ser socorrido e levado ao hospital após o acidente.

Era pouco depois da meia-noite quando os bombeiros e plantão ouviram um forte estrondo vindo da entrada principal do Grupamento, que fica às margens da Rodovia BR-308. O carro modelo Toyota Corolla, cor prata, destruiu o portão e demoliu parte do muro. O carro também ficou retorcido e parcialmente destruído.

Felizmente, o condutor se acidentou nas dependências do Corpo de Bombeiros, e a guarnição de plantão prestou os primeiros atendimentos até o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) chegar, que também fica ao lado do local do acidente. “Prestamos atendimento e ele foi levado pelo Samu ao Hospital Metropolitando de Urgência e Emergência [HMUE] em Ananindeua”, disse o major Duarte, comandante do 19º Grupamento.

Ainda não se sabe o que pode ter causado o acidente e porque o jovem perdeu o controle do veículo. O pai do rapaz, um empresário local bastante popular em Capanema e região, foi ao local e se dispôs a pagar pelos prejuízos.

Por:Caio Oliveira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...