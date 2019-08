Carro e carreta pegam fogo entre os municípios de Nova Santa Helena e Terra Nova do Norte na BR-163 no MT

Um carro e uma carreta bitrem pegaram fogo e ficaram destruídos, esta tarde, após um acidente na BR-163, entre os municípios de Nova Santa Helena e Terra Nova do Norte. De acordo com o 3º sargento, Claudemir Alves da Silva, os dois motoristas não estavam mais no local, quando a equipe do Corpo de Bombeiros de Colíder chegou. “Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apenas os dois condutores estavam nos veículos. A princípio, não ficaram feridos”, disse o bombeiro, ao Só Notícias.

O bombeiro detalhou ainda que a equipe conseguiu apagar as chamas e, em seguida, fez o resfriamento dos veículos. “Isolamos o local, extinguimos o fogo e, após o rescaldo, a PRF acionou uma pá-carregadeira que retirou a carreta da rodovia”, explicou Claudemir.

As circunstâncias do acidente não foram repassadas para o Corpo de Bombeiros. No entanto, conforme o militar, a solicitação feita às 17h32 apontava para uma colisão entre o carro e a carreta, seguida de saída de ambos da pista. “Os dois estavam fora da pista, mas a gente não conseguiu identificar sinais de colisão nos veículos”.

As marcas e modelos dos veículos envolvidos não foram confirmadas. Não foi divulgado também se o bitrem estava carregado.

Por:Só Notícias/Herbert de Souza (fotos: reprodução)

