Carro e carreta se envolvem em colisão frontal na BR-163 em Nova Mutum

Após a colisão, a carreta que estava carregada com soja tombou sobre a pista, derramando a carga. A concessionária enviou ao local um guincho leve, dois guinchos pesados, uma ambulância, duas viaturas de inspeção. A pista ficou fechada para remoção do veículo e limpeza.

O acidente envolvendo uma carreta e um carro (marcas e modelos não confirmados) ocorreu na rodovia federal, na região de Nova Mutum, hoje, por volta das 9h. A assessoria de imprensa da Rota do Oeste informou que os dois condutores ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital do município por uma equipe de resgate. Os ferimentos não seriam graves.

