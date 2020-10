Carro fica virado após acidente na Vicinal Jamanxim , em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com testemunhas, o motorista (não identificado) perdeu o controle do veículo que tombou, o motorista abandonou o carro, até início da noite de domingo (054), o veículo ainda estava no local.

Motoristas capotou na via sem colidir com outros veículos.(Foto:WhatsApp)

You May Also Like