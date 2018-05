Carro-forte é atacado por assaltantes em estrada do Pará

Um carro-forte da empresa transportadora de valores Prosegur foi atacado por assaltantes na manhã desta segunda-feira (21), próximo ao município de Rio Maria, região sudeste do Pará.

Segundo informações da Polícia Civil, o veículo se deslocava para o município de Ourilândia do Norte para levar um abastecimento quando foi atacado.

No momento, o carro trafegava próximo de uma localidade chamada Bambu, na entrada de uma estrada que dá acesso para Floresta do Araguaia.

Não há informações se algum valor foi roubado, se há feridos ou se alguém foi preso.

A Polícia Civil ainda está levantando as demais informações sobre o caso.

O DOL tenta contato com a empresa Prosegur para mais esclarecimentos.

Fonte: DOL com informações da Polícia Civil

