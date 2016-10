Carro oficial usado em crime ambiental em Resex no Pará

Agentes do ICMBio encontram na Reserva Extrativista Verde Para Sempre caminhonete da Prefeitura de Altamira com arma, munição, bebida e animais silvestres abatidos.

Agentes de fiscalização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) encontraram no último sábado (22), na Reserva Extrativista Verde Para Sempre, em Porto de Moz, no Pará, uma caminhonete oficial da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Altamira, carregada com cerca de 74 munições de diversos calibres (20, 28 e 32), uma espingarda calibre 20 e três animais da fauna silvestre abatidos, sendo duas pacas e um caititu, além de garrafas de cerveja e refrigerante.

Segundo o relato dos agentes, ninguém foi preso, pois não foi possível identificar as pessoas que estavam na caminhonete, já que não havia ninguém no local no momento da abordagem. Foram lavrados autos de infração no valor total de R$ 12 mil em nome da prefeitura. “O entendimento é de que a responsabilidade pela liberação e uso de veículos oficiais é sim da prefeitura. Ela tem o dever e a obrigação de zelar pelo uso correto de seus bens”, disse uma analista ambiental que atua na reserva.

Ainda segundo a analista, o secretário de Saúde do município compareceu, depois, ao escritório do ICMBio em Altamira, mostrou-se indignado com o fato e prometeu identificar, através do controle interno de uso de veículos, as pessoas que estava utilizando a caminhonete no dia do ocorrido.

De acordo com gestores da reserva, a prefeitura irá responder a processo administrativo no âmbito do ICMBio, e o crime será denunciado ao Ministério Público Federal para apuração na esfera criminal. “Ao entregarmos os armamentos apreendidos na Polícia Federal, foi aberto procedimento no órgão para apurar a ocorrência”, disse a analista ambiental.

Fonte: ICMBio

