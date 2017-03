Carro pega fogo após colisão com carreta na BR-163 em Sinop; quatro ficam feridas

A colisão envolvendo um carro (placas de Sinop ) e uma carreta ocorreu, há pouco, no quilômetro 827. O marca do veículo não foi confirmado porque ficou muito danificado e seria importado. Segundo informações da concessionária que administra a rodovia, quatro pessoas ficaram feridas. Duas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e duas pela equipe de resgate, encaminhadas ao Hospital Regional. Não foi informado se alguma está em estado grave. Não foi informado em qual cidade residem. O motorista da carreta assinou termo de recusa de atendimento.



Segundo o sargento do Corpo de Bombeiros, Sergio André Spinardi, o condutor do veículo informou que teria perdido controle da direção, bateu na carreta, rodou na pista e parou às margens da rodovia. Na sequência, o carro pegou fogo e ficou totalmente destruído. As chamas foram controladas com auxílio do caminhão de combate a incêndio. A versão será investida.



De acordo com a concessionária, a pista está totalmente interditada e o tráfego de veículos foi desviado pela rua ao lado da 163. Trabalham no local equipes com caminhão guincho, pipa, equipe de resgate e inspeção.

Será investigada a versão que o carro tenha atingido os eixos traseiros e lateral. No local onde houve a colisão a pista é dupla e uma rotatória de acesso a ruas laterais.

Fonte: Só Notícias/Cleber Romero

