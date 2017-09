Carro que capotou na estrada da prainha tinha adolescente na direção

O Volkswagen Vermelho que capotou na estrada da prainha neste domingo (17), segundo a Polícia Militar, o motorista era menor de idade, assim como os demais ocupantes.

A guarnição da Policia Militar comandada pelo Sargento Cruz , Cabo Edson e Soldado Tiago atenderam ao chamado do acidente ocorrido e por volta de 14h00mn, na estrada da prainha no domingo (17) . Ao chegarem ao local a guarnição se deparou com o menor de iniciais J. R. O. F. de 15 anos sendo o motorista do carro de placa IQE-2553, aonde veio a causar o capotamento do veiculo , o menor não sofreu danos físicos e foi conduzido a DEPOL.

O acidente aconteceu durante a tarde deste domingo (17) próximo a prainha equipe da policia militar atendeu a emergência até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) , para socorrer os ocupantes do veículo.

Ele publicou a própria morte no facebook

Após o acidente o menor brincou e anunciou sua morte; Em uma brincadeira o menor ainda postou na sua pagina disponível na internet (Facebook) , como se fosse sua prima tivesse adentrado na pagina para avisar que ele morreu após o acidente; Veja postagem.

O motorista de um Volkswagem Gool vermelho perdeu o controle do veículo e capotou na avenida Otavio Onetta, ele tinha saído da prainha sentido Novo Progresso.

A postagem foi logo retirada excluída do facebook , mas foi postada no WhatsApp onde chegou a comover amigos.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...