Carro roubado é apreendido na BR-010, em Ipixuna do Pará.

O fato ocorreu na noite de sexta-feira (23) durante fiscalização de rotina na rodovia BR-010

Foto: Polícia Rodoviária Federal -Um carro que foi roubado em Benevides, região metropolitana de Belém, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, em Ipixuna do Pará, no nordeste paraense. O Fiat/Uno Mille, que estava transitando com placa de identificação adulterada, foi abordado no quilômetro 229 da BR-010. Nele viajavam três homens, o condutor e dois passageiros, sendo que nenhum deles portava documentos de identificação.

Os agentes da PRF descobriram que a placa de identificação havia sido adulterada. Pedaços de fita isolante transformaram a placa original JVS7766 em JVS7786. Após consulta no sistema de dados, usando a numeração do chassi, os policiais descobriram que o automóvel tinha sido roubado em Benevides, no dia 17 de setembro de 2016.

O condutor declarou para os policiais que reside em São Miguel do Guamá e que pegou o automóvel emprestado com seu tio no dia 22 deste mês. Ele ainda alegou que não sabia da situação ilegal do veículo.

Os três suspeitos foram detidos e encaminhados para delegacia de Polícia Civil em Ipixuna do Pará para registro de flagrante dos crimes de receptação e de adulteração de sinais identificadores de veículo automotor.

Por: Redação ORM News com informações da Polícia Rodoviária Federal

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...