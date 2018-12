Carro roubado em GO é apreendido pela PRF em Castanhal, no PA

PRF flagra mulher dirigindo carro roubado em rodovia no Pará. — Foto: Reprodução / PRF PRF

A mulher que conduzia o veículo foi presa.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta terça-feira (18) que um carro roubado em Luziania, em Goiás, foi recuperado no km 53 da rodovia BR-316, em Castanhal, no nordeste do Pará. A mulher que conduzia o veículo foi presa.

Segundo a PRF, os agentes perceberam sinais de adulteração no documento apresentado. Em revista, foram constatados sinais de adulteração no Número de Identificação do Veículo (NIV) e motor e encontrado uma plaqueta com numeração de chassi que correspondia a outro veículos de mesmas características.

Ainda de acordo com a PRF,o furto do carro foi registrado em dezembro de 2017. Os documentos e a mulher foram encaminhados para a Seccional Urbana de Polícia Civil da Jaderlândia, em Castanhal.

Por G1 PA — Belém

