Carro roubado em SP há 21 anos é encontrado na fronteira com a Bolívia

No início da semana, outro veículo furtado há 27 anos foi encontrado perto do Paraguai

A polícia localizou na fronteira do Brasil com a Bolívia, na manhã desta quarta-feira (14), um carro que foi roubado no estado de São Paulo em 1998. O flagrante ocorreu na cidade de Corumbá (MS). No início da semana, um carro furtado na capital paulista, há cerca de 27 anos, foi encontrado na fronteira com o Paraguai.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária do Mato Grosso do Sul, durante ronda na região policiais abordaram um Volkskagen Parati, com placas de Santa Cruz de La Sierra (Bolívia), dentro do qual havia um casal de colombianos, que não teve a identidade informada. A mulher se apresentou como proprietária do carro.

Os policiais revistaram o veículo e não encontraram “nada de ilícito” dentro dele. “Porém quando os policiais militares verificaram que o chassi e motor do veículo seria de origem brasileira [fabricação] perceberam haver após as checagens dos bancos de dados nacionais existir registro de que se tratava de um veículo roubado no estado de São Paulo no ano de 1998”, diz techo de nota, sem mencionar em qual cidade ocorreu o roubo.

O casal mostrou à polícia a documentação do veículo, os quais comprovam que a Parati foi adquirida em Santa Cruz de La Sierra no ano passado.

Os bolivianos foram encaminhados à delegacia de Corumbá, onde o caso foi registrado.

Outro caso

A polícia recuperou um carro, na fronteira do Brasil com o Paraguai, 27 anos depois de o veículo ter sido furtado em Perdizes (zona oeste da capital paulista). O flagrante ocorreu na Ponte Internacional da Amizade, que divide os dois países, no último sábado (10).

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), agentes realizavam fiscalização de rotina em veículos, quando abordaram um Ford Verona, com placas paraguaias. A fiscalização ocorreu no km 730 da aduana Brasil/Paraguai, na cidade de Foz do Iguaçu (PR).

Após a abordagem, ainda segundo a PRF, o motorista do Verona, um paraguaio de 45 anos, apresentou o contrato de compra e venda do veículo. Porém, a polícia realizou uma consulta, com base no número dos chassis do carro, constatando que ele havia sido furtado, na capital paulista, em 30 de abril de 1992.

O acusado, assim como o carro furtado na década de 1990, foram encaminhados ao 6º DP de Foz de Iguaçu.

