Carro sai da pista e desce em ribanceira na BR-163 próximo a Novo Progresso

Por volta das 17h30 deste domingo (11), um veículo Fiat Strada de cor branca, placas de Novo Progresso-PA saiu da pista e caiu numa ribanceira de cerca de quatro metros de altura na rodovia BR-163 distante 8 km do perímetro urbano da cidade. De acordo com informações obtidas pela reportagem do Jornal Folha do Progresso no local, no veículo, além da condutora de aproximadamente 60 anos de idade , viajava também outra mulher e uma criança.

Eles seguiam sentido Aeroporto x Novo Progresso a condutora chegou a dizer que estava aprendendo a dirigir, e que o veiculo parou no encostamento com problemas na bateria, o filho saiu em busca de socorro na cidade, ela insistiu e o veiculo funcionou, ele voltou para trás e atravessou a rodovia e desceu a ribanceira, disse.

O veiculo ficou escondido dentro da vegetação, teve pouco danos [ na porta e na lateral da carroceria], uma arvore da vegetação segurou o veiculo, não houve falha mecânica.

Um caminhão de guincho com socorro foi preciso para retirar o veiculo. Ninguém se feriu.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

