Cartão de Bieber é recusado e fã paga a conta

Quem tem fã tem tudo! O cantor Justin Bieber teve seu cartão recusado quando foi comprar um sanduíche na lanchonete Subway em Hollywood, nos Estados Unidos, mas graças a um fã que estava no local e se ofereceu para pagar a conta, ele saiu de lá com seu lanche.

O caso aconteceu numa lanchonete Sunset Boulevard e foi relatado por uma fonte ao jornal britânico “Daily Mail”. A fonte disse que um fã generoso reconheceu Justin e, quando percebeu o problema com o cartão dele, se ofereceu para pagar a conta. Bieber comprou um sanduíche, quatro garrafas de leite e biscoitos. Ele estava acompanhado na namorada, Sofia Richie, que estava esperando o cantor no carro.

(Com informações da Band)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

