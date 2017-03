Casa Branca põe mais segurança após ameaças de invasão

Dois homens tentaram entrar na residência do presidente; Um deles disse ter uma bomba

O Serviço Secreto dos Estados Unidos aumentou a segurança na Casa Branca depois que duas pessoas foram detidas, na tarde de sábado, ao tentarem invadir a residência oficial do presidente dos EUA.

Um dos detidos foi um homem que, segundo a rede CNN, fez ameaças alegando ter em seu carro uma bomba. O homem foi preso e seu veículo, apreendido.

O presidente Donald Trump estava no estado da Flórida no momento do incidente.

— No dia 18 de março de 2017, por volta das 23h05, um indivíduo dirigiu um veículo até um posto de controle do Serviço Secreto — disse um porta-voz deste serviço, que é o responsável pela segurança presidencial.

Os agentes detiveram o indivíduo e o carro e aumentaram a segurança, como exige o protocolo, acrescentou o funcionário. Este fato é o mais recente de uma série de incidentes que causaram preocupação envolvendo a segurança na Casa Branca.

Horas antes, outra pessoa havia sido presa depois de saltar uma barreira e tentar chegar à grade externa da Casa Branca, informou o Serviço Secreto. A pessoa foi presa imediatamente e ainda não haviam sido formuladas acusações criminais contra ela, afirmou a agência em um comunicado, no qual não identifica o suspeito.

Um funcionário do Serviço Secreto que falou sob condição de anonimato disse que a pessoa estava desarmada.

Estes dois incidentes de sábado ocorreram depois de um registro mais grave, em 10 de março, quando um homem ultrapassou três barreiras de acesso à residência presidencial e caminhou pelos jardins durante 16 minutos, antes de ser detido. Na ocasião, Trump estava no interior do prédio.

Em 2014, durante a presidência de Barack Obama, um veterano do exército descrito como deficiente mental entrou na Casa Branca, correu pelo gramado e entrou no edifício com uma faca no bolso, antes de ser preso por agentes de segurança.

