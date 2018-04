Casa em Alter do Chão é invadida por bandidos

Prejuízo foi de R$ 6 mil e o dono da casa diz que vai colocar o imóvel à venda

(Foto Eduardo Umbelino/ Arquivo pessoal) – Mais um caso de violência foi registrado na vila balneária de Alter do Chão, em Santarém, oeste do Pará, na madrugada de anteontem. Desta vez, as vítimas foram os proprietários e hóspedes de uma casa localizada na Avenida Alvino, Von, nº 53, bairro das Seringueiras.

Por: Da Redação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...