Casa pega fogo e criança morre carbonizada em Feliz Natal (MT)

Segundo informações repassadas uma casa no Bairro Bela Vista pegou fogo por volta das 16h desta segunda, 21 de novembro, com cinco crianças dentro da residência, e o tio de apenas 12 anos que estava na área quando percebeu o fogo que se alastrou muito rápido realizou o resgate de quatro, e o menino de 3 anos que estava dormindo no quarto dos fundos, o não conseguiu salvar.

Conforme as informações, uma das crianças que estava na casa, teria ateado fogo em algo, que o e o tio que estava lavando a área não percebeu, e quando notou o fogo já estava incontrolável.

O tio sofreu várias queimaduras no corpo devido as chamas se alastrar muito rápido, mesmo com a chuva que caiu a pouco na cidade, a casa queimou por completo.

Ainda conforme informações repassadas a criança seria neto da proprietária da residência.

