Casa pega fogo no bairro Santa Luzia em Novo Progresso- um morre carbonizado

Uma casa pegou fogo no bairro de Santa Luzia[próximo ao lago], em novo Progresso , no inicio da manhã desta quarta-feira (12). Segundo informações houve feridos, uma pessoa morreu carbonizada.

Não se sabe ainda qual a identidade ou estado das vítimas. Também não há informações sobre o que provocou o incêndio. Apesar da fumaça e fogo que chamou atenção de populares, o incêndio ficou localizado não se alastrou.



A casa estava abandonada e usuários de drogas usavam o local.

Em Novo Progresso não existe base do Corpo de Bombeiros , vizinhança tentou conter o fogo – o casebre foi destruído.

Fonte:Jornal Folha do Progresso /Fotos Marli Nardino ia WhatsApp)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.



“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...