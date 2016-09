Casa se divide em duas em caso de divórcio

Um escritório de arquitetura da Holanda prevê a construção de um imóvel que pode ser dividido em duas partes distintas em caso de divórcio dos donos. As informações são do UOL.

O projeto “Prenunptial Housing” bolado pelo especialista em relações públicas e cultura pop Kbiri Omar estará disponível no mercado no ano que vem.

Segundo o arquiteto Xander den Duijin, em entrevista à agência EFE, o maior desafio do projeto tem sido o de projetar uma casa feita de duas unidades autônomas, mas que, aparentemente, parece uma só.

A casa será construída a partir de materiais leves como fibra de carbono e madeira semitransparentes que permitem uma separação fácil, segundo a empresa.

De acordo com o escritório, inúmeros pedidos já foram feitos por empresas e indivíduos.

(Com informações do UOL)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...