Casada, professora de religião faz sexo com aluno e é presa

A professora de religião da Weaver High School, no Alabama, Estados Unidos, Stephanie Henry Pruett, de 28 anos, foi presa na última quinta-feira (8), após policiais descobrirem o relacionamento que ela mantinha com um adolescente de 17 anos.

De acordo com o site ‘Al.com’, Stephanie é casada e tem um filho. A professora foi afastada de suas funções no colégio por conta do romance de 5 meses que alimentava com o adolescente. Além das aulas de religião, Stephanie também ensinava história para alunos veteranos.

A professora pode ser condenada a até 20 anos de prisão e entrar no registro de criminosos sexuais do estado.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...