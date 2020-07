Casais são flagrados fazendo sexo em lancha

Envolvidos podem ser detidos se identificados pela Polícia(Foto:Reprodução)

Viralizou na internet imagens de casais flagrados fazendo sexo em lancha, no Lago Paranoá, em Brasília.

As pessoas envolvidas podem ser alvo de detenção por ato obesceno e gerar reclusão de até três meses a um ano.

Além disso, o grupo descumpriu o decreto do Distrito Federal para uso obrigatório de máscara para proteção contra o novo coronavírus.

Assista ao Vídeo;

Redação Integrada com informações do Mais Goiás

03.07.20 13h47

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...