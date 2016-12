Casal acusado de golpes na região é preso

(Fotos Divulgação Internet) -Dupla agiu no comercio da região incluindo Novo Progresso.

A Polícia Militar de Moraes Almeida prendeu um casal acusado de aplicar golpes na região, incluindo Novo Progresso.

A mulher é acusada de comprar Imóvel com cheque bomba (Clonado e sem –fundo).

Eliane dos Santos Amorim de 42 anos, e Benevito Figueiredo, foram localizados na manhã desta quinta-feira (15) , no Distrito de Moraes Almeida (Itaituba) com eles foi encontrado cheques e roupas compradas no comercio de cachoeira da Serra, com cheque bomba.

O casal de golpista foi preso em flagrante no comércio de Moraes de Almeida no momento que tentavam passar cheques de vitimas conhecidas na região, a polícia militar foi acionada e prendeu a dupla. Com os Golpistas foi preso também um veiculo Fiat Pálio de cor preta Placa DXR – 6803 da cidade de Ituvera–SP.

Em Novo Progresso o casal passou cheque sem fundo no hotel Rodoviário, a vitima reconheceu os copistas.

Segundo o Delegado o casal foi solto pagou fiança , um inquérito foi aberto para investigar o caso que para ele é um quebra-cabeça. O Delegado Daniel Mattos pede para quem foi vitima destes golpista para procurar a policia e ajudar nas investigações,disse.

