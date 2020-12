Casal acusado de matar investigador paraense é preso em Florianópolis

A dupla, de prenome Nilza e Márcio, é suspeita de integrar uma facção criminosa atuante no Pará. Arnaldo Alves Pereira foi morto em julho, no Acará – (Foto:Reprodução)

O casal acusado de assassinar o investigador da Polícia Civil Arnaldo Alves Pereira, no último mês de julho, no município de Acará, foi preso nesta segunda-feira (7), na cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina. A dupla, de prenome Nilza e Márcio, é suspeita de integrar uma facção criminosa atuante no Pará.

Segundo informações da polícia, após praticarem o crime, os dois fugiram para a cidade de Florianópolis e foram localizados no bairro Vargem Grande, local onde estavam residindo há aproximadamente quatro meses. Os mandados de prisão foram cumpridos em parceria com a Polícia Civil de Santa Catarina.

“Equipes diligenciaram no sentido de obter a autoria do crime que vitimou o agente do Estado, momento no qual conseguimos obter provas contundentes sobre a participação da dupla.

Várias diligências foram realizadas em conjunto, e com algumas informações recebidas, a equipe conseguiu identificar o local exato no qual os alvos estavam”, disse o delegado-geral Walter Resende.

Ainda de acordo com a polícia, na residência dos criminosos foi encontrada uma pistola e várias munições. Eles são suspeitos de integrar uma facção criminosa atuante no Estado. Todos os procedimentos policiais ainda estão sendo devidamente realizados, bem como o recambiamento dos presos para o Pará.

O casoArnaldo Alves Pereira foi assassinado a tiros na noite de 27 de julho, no município do Acará, nordeste paraense. Segundo a polícia, a vítima estava na frente de sua casa quando dois homens o encontraram e o alvejaram com vários disparos.

Testemunhas informaram aos policiais que os suspeitos estariam andando na via pública, na travessa Manoel Evangelista, quando encontraram o investigador da polícia em frente de sua residência e atiraram várias vezes contra a vítima.

