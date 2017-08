Casal autor de homicídio é preso em Igarapé-Açu

O casal Abdiel Monteiro dos Santos, de 26 anos, e Gisele Venâncio da Silva, de 27 anos, foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça na terça-feira (29), acusado de matar, com 25 facadas, Diego Pereira Lira, no município de Igarapé-Açu, nordeste paraense.

Segundo o delegado Augusto Damasceno, titular da Delegacia do município, o crime ocorreu na Vila São Luiz, na zona rural de Igarapé-Açu, na madrugada de segunda-feira, e foi motivado por brigas e ameaças entre o casal e a vítima.

As investigações do crime tiveram início logo após o fato ter sido comunicado à unidade policial. O fato levou os policiais civis a se deslocarem até o local do crime para iniciar os levantamentos sobre o caso. Durante a apuração, os suspeitos foram identificados e tiveram as ordens de prisão requisitadas ao Poder Judiciário.

Os dois acusados já estão recolhidos à disposição da Justiça.

