Casal centenário passa os últimos momentos da vida de mãos dadas

Esta imagem postada em uma rede social norte-americana no final de semana viralizou nas redes sociais. Incrivelmente doce, mostra um casal de idosos de mãos dadas em suas respectivas camas.O jovem anônimo, neto dos dois, explicou a situação. “Minha avó , 96, com o meu avô, 100, horas antes de sua morte neste fim de semana. Foram 77 anos de casamento”. Essa não é a primeira vez que um registro assim é amplamente compartilhado. John e Berenice Mullins também foram hospitalizados lado a lado para que pudessem consolar um ao outro e dar um ao outro a esperança em um momento tão difícil.A união pareceu surtir efeito: ambos receberam alta do hospital e viveram por mais alguns meses. Tempo precioso.

