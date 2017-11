Casal de 24 anos que estava desaparecido é localizado em praia

O casal Felipe Tomas Corrêa Lima e Marluce Camily Amorim da Silva, ambos de 24 anos, que estava desaparecido desde o dia 27 de outubro, foi localizado neste sábado (11), na Praia Grande, no litoral de São Paulo. A informação foi confirmada ao DOL pela mãe do jovem, Carmem Corrêa.

O casal sumiu após sair de Belém para trabalhar em uma loja recentemente inaugurada no município de Salinópolis, no nordeste paraense, e desde lá não tiveram contato com a família. Os parentes estavam desesperados e mobilizaram amigos e pessoas desconhecidas, além da imprensa, para localizar o casal.

“Eles foram localizados hoje na Praia Grande, em São Paulo. Eles saíram do Estado e não colocaram crédito, pois queriam ficar em ‘paz’, por isso não conseguíamos falar com eles. Eles queriam ficar a sós. Como o pai dele (Felipe) tem muito conhecimento com a polícia, fizeram buscas em todo o Brasil e localizaram eles”, explica Carmem Corrêa.

Questionada de como se sentia sabendo que a família mobilizou muitas pessoas para localizá-los, a mãe disse que estava aliviada. “Dos males o menor. Eu estou indo para lá e vou conversar com eles”.

