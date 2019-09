Casal de adolescentes morre esmagado em acidente entre caminhão e moto em Mãe do Rio

Motorista, que ficou no local, disse que rapaz que pilotava a moto vinha na contra-mão (Foto:Reprodução)

Um acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta na rodovia BR-010 em Mãe do Rio, nordeste paraense, terminou na morte trágica de dois adolescentes. A colisão foi por volta de 22h desta terça-feira (24), com as vítimas tendo morte praticamente instantânea, por esmagamento, ficando com os corpos dilacerados.

Segundo o relato do investigador de Polícia Civil que estava de plantão na delegacia do município, no fim da noite, ele recebeu o chamado para apurar um acidente no km-47 da rodovia federal. De imediato, ele se deslocou até o local, onde constatou que haviam dois corpos arremessados na via, completamente desfigurados. No local havia destroços de uma motocicleta e, poucos metros a frente, uma carreta, modelo Scania R440, e ao lado dela estava o motorista, identificado como Domingos Leonel dos Santos, de 71 anos.

Abalado, o idoso informou ao policial que trafegava seguindo para São Miguel do Guamá quando visualizou uma motocicleta ultrapassando uma outra carreta que vinha em direção contrária. Segundo o condutor, ele tentou desviar da motocicleta, jogando a carreta para o acostamento, porém, o condutor do veículo modelo Honda Pop que já havia invadido sua pista também lançou a motocicleta para o acostamento, ocasião em que não conseguiu evitar a colisão.

A redação integrada de O Liberal teve acesso a imagens com os corpos das vítimas, mas decidiu não publicá-las devido ao estado dos cadáveres, que foram esfacelados.

Após o acidente, o condutor do caminhão não fugiu do local e foi conduzido para a delegacia. As vítimas foram identificadas como Izabely Cordeiro Araújo e Matheus Jhones Oliveira Silva, um casal de namorados ainda na adolescência. Era Matheus, de 15 anos, era quem pilotava a moto. Sua namorada, de 13, estava na garupa.

O local do acidente foi preservado e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a perícia de local de crime, com identificação dos veículos e dinâmica do acidente, bem como para promover a remoção dos corpos. Também foi acionada a Polícia Rodoviária Federal (PRF), para garantir a segurança da rodovia, oportunidade em que se realizou o teste de etilômetro no condutor do caminhão, que deu negativo para consumo de álcool.

Por:Caio Oliveira

