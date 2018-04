Casal de idosos emociona web ao ser internado junto

(Foto: Matheus Oliveira/Agência Saúde)- Hospital público quebrou protocolo e manteve os dois no mesmo quarto

A história de amor vivida por Sebastiana Matos, 101 anos, e Francisco de Alencar, 102, ganhou mais um capítulo feliz na tarde desta quinta-feira (26). Internados há 10 dias no Hospital Regional de Samambaia, no Distrito Federal, o casal – que está junto há 82 anos – recebeu alta e já está em casa, “dormindo de mãozinhas dadas”, como descreveu a família.

Os dois ganharam alta médica por volta do meio-dia. Ansioso, Francisco rejeitou o lanche das 10h para almoçar em casa na companhia da família. “Ele disse que queria o prato preferido dele: carne moída, arroz, feijão e mandioca”, contou a neta, Jane Alves. “Foi uma festa, teve riso e choro. Eles sentaram juntos na mesa e comeram bem. Agora só querem descansar.”

O amor entre Sebastiana e Francisco ganhou repercussão na última sexta (20), quando a direção do hospital público quebrou o protocolo de atendimento e manteve os dois lado a lado, no mesmo quarto.

Ela, com o agravamento no quadro de diabetes, foi internada na segunda (16). Já Francisco deu entrada no dia seguinte por causa de um problema renal. Em alas diferentes, os dois “não cansavam de perguntar um pelo outro”, contou a neta.

Inspiração

Ao contar como os avós reagiram ao saber da repercussão do caso, Jane disse que o avô gostou de saber que a aventura de amor dos dois se tornou conhecida e já inspira outros casais. “Mas ele ficou se perguntando como um sentimento pode supreender tantos as pessoas”.

“Agora eles já sabem que o Brasil todo conhece o amor deles. Meu avô sorriu e confirmou: ‘eu amo mesmo a Bastiana’.”

A família também diz ter sido contagiada pela relação dos dois. A neta lembra que alguns tios e outros netos passaram a valorizar mais o amor entre eles quando perceberam a força do sentimento dos avós.

Mais debilitada por causa dos sintomas da doença de Alzheimer e, às vezes, inconsciente, Sebastiana expressa poucas reações. “Ela ficou tranquila quando sentiu que comeu ao lado do meu avô, quando ouviu a vozinha dele perto dela”.

Desde que receberam autorização para permanecer juntos no hospital, o casal não se desgrudou. Durante o dia a família decidiu juntar as camas onde os idosos estavam deitados. À noite, por causa dos aparelhos, elas eram separadas. “Quando se afastam, eles sentem muito”, disse a neta.

“Meu avô passa a noite toda procurando pela mão dela.”

Ao G1, a família de Francisco e Sebastiana contou que a morte de um antes do outro era uma preocupação. No hospital, os dois combinaram que “um não vai morrer sem o outro”. “Ele ora que quando Deus levar ele, que Deus leve a ‘Bastiana’ também.”

O amor, de tantos anos, foi cultivado com declarações diárias. Jane lembra que os dois costumam dizer que são muito felizes. O avô, em especial, repete que a mulher “é tudo para ele”.

Por: G1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...