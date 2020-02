Casal de jovens é encontrado morto a facadas em Redenção

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), informou que os corpos foram achados pouco depois de meio-dia, em uma casa da Quadra 27. O corpo de Mayara estava em um quarto, com ela sendo achada sentada no chão ao lado da cama. Já o cadáver de Leonardo estava em um quarto dos fundos da residência, deitado na cama, de costas.

Na manhã desta segunda-feira (24), moradores de Redenção, sudeste paraense, encontraram os corpos do casal Leonardo Parlandin de Oliveira e Mayara de Sousa Correia em uma casa no bairro Ipiranga. A suspeita é que ambos foram mortos há alguns dias, já que os dois cadáveres já estavam em decomposição. Contudo, o que pode ter motivado os assassinatos ainda não ficou claro para a Polícia Civil, que segue investigando.

You May Also Like