Casal de Novo Progresso perde dinheiro em golpe da falsa venda de moto

Um Casal de moradores de Novo Progresso, perdeu R$ 1,500 (mil e quinhentos reais) no golpe da falsa venda de veículo nesta segunda-feira (24). A intenção era comprar uma moto de uma pessoa que postou a venda do veículo em grupo de WhatsApp. O golpista se apresentou sendo “Leonardo Lima Ribeiro”, reside em Santarém, apresentou documentos, mandou foto da motocicleta e combinou o negócio com a vítima.

O golpe funciona da seguinte maneira:

O criminoso pega foto do veículo para venda e posta na internet, copia todas as informações do produto e cria um anúncio com um preço menor do que o original;

Surge um interessado, que entra em contato com o golpista;

O estelionatário assume o papel de vendedor e pede adiantamento para enviar a motocicleta pelo barco até Itaituba. A transação acontece, o comprador vê que o veículo é real e deposita o dinheiro da parcela.

Por fim, dá uma conta bancária para receber o dinheiro.

Neste caso prometeu entregar em Itaituba pelo Barco Ana Karolina e era só mentira a moto nunca apareceu….

Ao receber, o golpista bloqueia a pessoa no celular e some.

O caso ainda não foi registrado na Delegacia de Polícia, o casal promete de fazer o BO.

O Casal moradores de Novo progresso, enviaram fotos e comprovante do deposito realizado para a negociação.Veja Abaixo;

