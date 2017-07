Casal de trabalhadores rurais é assassinado no sudeste do Pará

Os corpos de Manuel Índio de Arruda e Maria da Luz Fernandes da Silva foram encontrados na manhã desta quarta-feira (26) dentro de casa.

Um casal de trabalhadores rurais foi assassinado dentro do assentamento Uxi, no município de Itupiranga, no sudeste do Pará. Os corpos de Manuel Índio de Arruda e Maria da Luz Fernandes da Silva foram encontrados na manhã desta quarta-feira (26) dentro de casa. Ele moravam no local desde 2005. De acordo com o relato de vizinhos, foram ouvidos vários disparos durante a madrugada.

De acordo com a Comissão Pastoral da Terra (CPT) as vítimas estavam numa lista de ameaçados para morrer. Ainda nenhum suspeito foi preso, mas policiais da Delegacia de Conflitos Agrários estão na região para coletar mais informações sobre o assassinato.

A Polícia suspeita que o crime tenha relação com a disputa por um lote de terra dentro do assentamento. Ainda segundo informações da Polícia, o casal já havia denunciado o conflito entre posseiros que discordavam dos limites dos lotes de terra.

De acordo com a CPT, em todo o país 48 pessoas já morreram por causa de conflitos fundiários. O Pará está em segundo lugar nesse ranking, com 14 assassinatos só nos primeiros seis meses de 2017.

