Casal desaparecido desde o mês passado em Salinas deixa família em pânico

A família de Felipe Tomas Corrêa Lima, de 24 anos, está movimentando as redes sociais porque ele e a namorada Marluce Camily Amorim da Silva, também de 24 anos, estão desaparecidos desde o dia 27 de outubro, com celulares fora de área, depois de viajarem a trabalho para uma loja recentemente inaugurada em Salinas, há 220 km de Belém.

Segundo informações da mãe de Felipe, Carmem Corrêa, o casal já morava junto e tinha um bom relacionamento com todos, por isso a ideia de fuga é descartada. Aflita, ela afirma também que um rapaz identificado como “Maycon” acompanhou os dois durante a viagem e chegou a hospedar o casal no próprio apartamento.

“A última vez que falei com meu filho foi na manhã do dia dia 27 de outubro. Ele me disse que estava só terminando de tomar o café para ir trabalhar. Perguntei se era certo e ele afirmou que sim. Esse Maycon é um gerente que pediu para ele até cobrir as férias de um funcionário na loja, e como a casa dele era perto, os dois ficaram lá”, relata a mãe ainda muito abalada, que volta para Belém amanhã.

A polícia já foi acionada e está tomando as devidas providências. Apesar do apelo nas redes sociais, Carmem diz que ainda não recebeu nenhuma informação. Felipe e Kamily moram em Belém, e estavam se preparando para voltar à Belém para prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no último domingo (5), mas não apareceram.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...