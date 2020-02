Casal é achado morto após assalto em residência em Santarém

(Foto:Reprodução) – Casal foi rendido no começo da noite de ontem (27) e os corpos foram achados pela polícia na manhã desta sexta

Na manhã desta sexta-feira (28), Francisco Iran Parente e sua esposa foram achados mortos após um assalto em um imóvel de propriedade da família, na comunidade Boa Esperança, ocorrido na noite de ontem (27). Desde o crime, o casal seguia desaparecido, sendo encontrado, sem vida, em uma propriedade particular perto da comunidade de Volta Grande.

Policiais civis de Santarém e Mojuí dos Campos, sob o comando do superintendente regional da Polícia Civil, delegado Jamil Casseb, com auxílio de policiais militares do 35º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e Companhia de Policiamento Ambiental iniciaram as buscas nas primeiras horas da manhã de hoje, contudo, encontraram o casal sem vida. As primeiras informações dizem que o casal foi achado com ferimentos no pescoço.

Segundo informações preliminares colhidas pela Polícia, o empresário era muito conhecido por andar sempre com grandes somas em dinheiro e realizar empréstimos. Peritos da Unidade Regional do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foram para o local onde os corpos de Iran e da esposa foram encontrados, mas até o começo da tarde, ainda não haviam retornado ao laboratório.

