Casal é alvejado em área de Itaituba, o homem morreu.

Um dos disparos atingiu Sideny causando morte estântanea no local e o outro disparo atingiu as pernas da Sr. Maria. Que o corpo e a vítima foram conduzidos até este distrito de crepurizão por populares. Que em seguida acionaram a GUPM. Que a Sr. Maria está recebendo atendimento médico.

De acordo com informações o Sidney Teixeira da Cruz e Maria Ferreira da Cruz retornavam para seu barraco quando foram surpreendidos pelo ” Baianinho” como é conhecido, o mesmo estava armado de uma espingarda cal.20 e efetuou dois disparos na direção do casal.

