Casal é assassinado com 75 tiros de fuzil após saída de cassino

O crime está sendo investigado pela Polícia Civil. Os criminosos fugiram após a execução.(Foto:Divulgação/PCMS)

Wellington Bruno Alves, de 27 anos, e a esposa Daiane Dias Constanci, de 26, foram mortos com pelo menos 75 tiros de fuzil e pistola.

O crime ocorreu na madrugada deste domingo (13) no sul de Mato Grosso do Sul, fronteira do Brasil com o Paraguai. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas estavam dentro de um carro quando foram abordadas pelos atiradores em frente a um famoso cassino da região. As vítimas morreram antes do socorro chegar. Mais de um suspeito teria sido o autor do crime.

Segundo dados da perícia, foram encontradas 11 cápsulas de pistola 9 milímetros e outras 64 de fuzis de diferentes calibres. Após os disparos, os criminosos fugiram e ainda não foram presos.

O caso está registrado como duplo homicídio simples na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, já que ocorreu no lado brasileiro da via que divide a fronteira. A cidade no Brasil é conhecida como área de disputa de facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas.

No carro foi encontrada uma quantia de R$ 10 mil e US$ 26, além de celulares e joias do casal. Nenhum item foi roubado, o que indica apenas o interesse na execução do casal. Auxiliar de pedreiro, Wellington Alves respondia em liberdade a uma acusação de tráfico de drogas por ter sido flagrado transportando 500 quilos de maconha em direção a Campo Grande, em 2014.

Já a esposa, Daiane Dias, era estudante. Ela morreu às vésperas do aniversário de 27 anos, que seria celebrado na segunda-feira (14).

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...