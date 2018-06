Casal é assassinado com as mãos e pés amarrados em Mato Grosso; caseiro está no hospital

(foto: Só Notícias/Vanessa Fogaça/arquivo) – Um homem e uma mulher (identidades não confirmadas) foram assassinados a tiros, hoje, em uma área rural conhecida como Campo Limpo, em Rondonópolis. O caseiro também foi baleado na cabeça e está hospitalizado. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

O tenente Diego Silveira informou, ao Só Notícias, que as vítimas estavam com as mãos e pés amarrados. Os criminosos levaram uma caminhonete Mitsubishi L200 do casal, porém, a caminhonete foi localizada a cerca de 20 quilômetros da propriedade. A princípio o caso está sendo tratado como latrocínio.

A Polícia Militar está fazendo buscas. Não foram confirmados quantos criminosos eram.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) analisou as circunstâncias do crime e providenciará laudo.

