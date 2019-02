Casal é assassinado com mais de 20 tiros no Pará

Casal é assassinado com mais de 20 tiros no bairro do Marco em Belém-PA.

Nilton Damasceno e Suellem Souza deixavam uma arena de futebol quando foram baleados; filha do casal acabou atingida de raspão no braço (Foto:Reprodução)

Criança de seis anos de idade, filha do casal, também foi baleada

Uma família foi baleada com pelo menos 20 tiros no final da noite desta terça-feira (19), na Rua Jabatiteua, no bairro do Marco, em Belém. Duas pessoas morreram.

As vítimas fatais são o casal Nilton Conceição Damasceno, 26, e Suellem Jaynne de Souza Costa, 25. Também foi baleada a filha do casal, uma criança de apenas seis anos de idade.

Segundo informações da polícia, o casal e a filha deixavam uma arena de futebol, no qual assistiam a uma partida, por volta de 22h45.

Os três foram seguidos por um carro de cor preta, de marca e modelo desconhecidos. O veículo, segundo informações de testemunhas, já estava estacionado às proximidades do local momentos antes do crime.

Nilton, Suellen e a criança foram abordados a tiros pelos criminosos.

Ainda de acordo com testemunhas, os atiradores efetuaram pelo menos 20 disparos na direção da família.

Nilton morreu na hora. Suellen foi baleada no rosto, porém, embora tenha sido socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro da Terra Firme, em decorrência da gravidade dos ferimentos, morreu logo após dar entrada na unidade de saúde. A menina foi atingida de raspão no braço e passou por procedimento cirúrgico.

Moradores do entorno disseram também que o casal não tinha envolvimento com a criminalidade, o que torna autoria e motivação do crime desconhecidos.

O caso é investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.

Fonte:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...