Casal é assassinado em acerto de contas em Altamira

O crime aconteceu na noite de terça-feira (22) no Anel Viário de Altamira. Um casal estava em uma moto Broz quando foi abordado pelos assassinos. A mulher identificado como Katia ainda tentou correr, mas foi alvejado. O marido dela identificado por Júnior sequer saiu da moto.

O crime com características de execução assustou pessoas que faziam caminhadas no local. A PM e a Polícia Civil estiveram no local. Os corpos foram recolhidos por uma equipe de remoção do IML logo após a perícia no local de crime.

Fonte: RG 15/O Impacto e Francisco Paiva

