Casal é baleado em Altamira. Mulher morreu e marido foi socorrido.

Atentado contra Celizane e Antônio ocorreu na porta da casa deles (Foto:Júnior Soares / TV Altamira)

Dois homens, em uma moto, foram os responsáveis pelo atentado. Casal tem três filhos.

Um casal, em Altamira, foi vítima de um ataque, no início da noite deste domingo (3). Eles estavam na porta da casa deles, no bairro Brasília, quando foram surpreendidos por dois homens em uma moto. Testemunhas apontam que quatro tiros foram disparados. Celizane Lopes, de 39 anos, morreu na hora. O marido dela, Antônio Pereira, 36 anos, foi socorrido para o Hospital Regional de Altamira. Não há informações sobre o estado dele. Os três filhos deles não se machucaram.

Ainda não há uma linha de investigação totalmente fechada. A Polícia Civil já iniciou a investigação e tomada de depoimentos, para tentar compreender quem e por que iria querer a morte de Celizane e Antônio. Nem se sabe se apenas um deles seria o alvo e outro foi vítima colateral. Peritos criminais, do Centro de Perícias Científicas Renato Renato Chaves, conseguiram encontrar estojos de munição que serão analisados. É uma pista que pode ajudar no rastreio da arma usada e então se chegar aos autores do crime.

No local, os policiais civis e militares que atenderam à ocorrência não conseguiram detalhes sobre os assassinos ou veículo usado por eles. No entanto, há câmeras de segurança, ao longo da rua Horácio Boanerges. As imagens já foram solicitadas e podem dar mais alguns indícios dos criminosos. O depoimento de Antônio, tão logo esteja em condições de falar, será fundamental para elucidar o caso.



Celizane morreu na hora. Antônio foi socorrido. O casal está junto há mais de 15 anos e tem três filhos, que não se machucaram no ataque. (Foto:Reprodução)

DENUNCIE

Quaisquer informações relacionadas a crimes podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). Não é preciso se identificar. A ligação é segura, gratuita e pode ser feita de qualquer aparelho. Se houver necessidade de uma ação policial mais urgente, o melhor é ligar para o 190.

Pelo telefone (91) 98115-9181, os cidadãos podem paraenses podem dialogar com a Inteligência Artificial Rápido e Anônimo, que é personalizada pela atendente virtual Iara do WhatsApp. Com ela, é possível desenvolver uma conversa inteira. A Iara é capaz de obter todas as informações necessárias para que os órgão de segurança investiguem uma denúncia repassada, de forma segura e anônima. Ela recebe texto, fotos, áudio e vídeos. Também dá para falar com a Iara e fazer a denúncia pelo site da Segup.

Por:Victor Furtado

