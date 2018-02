Casal é encontrado morto dentro de carro em atoleiro em Novo Repartimento()Foto Divulgação)

Os corpos de homem e uma mulher encontrados mortos dentro de um carro, na Vicinal 5 da Parakanã, estrada que liga Novo Repartimento a Marabá, trata-se de, Marsuel Eloy de Souza, 40 anos e Jarlene Pereira Rodrigues, 29 anos.

Segundo informações o casal era da região de Vitória da Conquista “PA Rio Gelado”, o caso foi descoberto por populares que passavam pelo local na manhã desta segunda-feira (19).

O vidro do automóvel do lado esquerdo estava aberto, o que não se sabe se foi aberto por alguma pessoa, o carro é um Siena prata, placa NMU-8436.

Os pertences das vítimas estavam no veículo, a Polícia Civil, trabalha com suspeita de tenham sido vítimas de envenenamento, não se sabe se voluntário ou involuntário, asfixia ou intoxicação cerebral por gás carbônico ou do ar condicionado que pode ter sido uma das causas das mortes, caso hajam dormidos dentro do carro com o ar ligado, já que podem ter atolado o carro.

Uma funerária esteve no local e fez a remoção dos corpos, a polícia segue investigando o caso.

