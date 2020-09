Casal é flagrado transportando maconha dentro de aparelho de ar-condicionado em ônibus no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Civil informou que segue com as investigações para apurar quem seriam os receptores da droga na região metropolitana de Belém.

A apreensão ocorreu na rod. BR-316, no trecho em Santa Izabel do Pará, região metropolitana de Belém. Os policiais encontraram a droga escondida dentro de um refrigerador de ar que estava dentro do ônibus.

(Foto:Reprodução) – Ônibus de turismo saiu de Santa Catarina com destino a Belém e foi abordado na BR-316, em Santa Izabel do Pará, segundo a Polícia.

