Casal é preso acusado de integrar quadrilha de roubo de veículos e porte de armas

(Foto Cláudio Pinheiro) – Foi preso na tarde desta terça-feira (24), um casal acusado de integrar uma quadrilha especializada de furto de veículos. O homem, identificado como Felipe Brian de Oliveira, e a mulher, Tâmara Ferreira Ribeiro, foram levados à Divisão de Repressão ao Furto de Veículos (DRFV), em Belém.

De acordo com as autoridades, o casal foi flagrado em posse de um carro roubado e de três armas, uma delas de calibre restrito e uso específico da Polícia, que foi encontrada com a numeração e emblema raspados.

Os suspeitos também portavam documentos pessoais e cartões de crédito das vítimas, que foram acionadas pela Polícia e fizeram o reconhecimento de Felipe Brian como um dos autores do crime. Os dois presos não tinham passagem pela Polícia.

O carro, modelo Corolla, foi roubado na tarde do último domingo (22), na rua Ó de Almeida, no bairro do Umarizal. A vítima estava acompanhada da esposa e filho, e foi rendida por quatro assaltantes, que fizeram um sequestro relâmpago, roubaram os bens da família, e os soltaram no bairro do Telégrafo.

Outra vítima também reconheceu Felipe pelo roubo de um Ônix, que ainda não foi recuperado. O Delegado da Divisão de Repressão ao furto de Veículos (DRFV), André Dias, informou que a quadrilha rouba os veículos para usá-los em assaltos.

Segundo o Delegado, a prisão foi feita a partir da intensificação das investigações referentes ao roubo e furto de veículos em Belém, por parte da DRFV.

