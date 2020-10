Casal é preso ao ser flagrado com crack, cocaína e maconha em Parauapebas – (Foto:Ascom/PM)

Segundo a PM, casal confessou o crime de tráfico de drogas.

Um casal foi preso suspeito de tráfico de drogas no município de Parauapebas, sudeste do estado. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (29). Com os suspeitos, foram encontrados 110 gramas de cocaína, 324 gramas de maconha, 5 gramas de crack, uma balança de precisão, aparelhos celulares, materiais utilizados para a comercialização das drogas e certa quantia em dinheiro.

A equipe policial realizava rondas ostensivas no bairro da Paz, quando tentaram abordar um casal que trafegava em uma motocicleta. Ao perceberem a aproximação policial, os dois tentaram fugir em uma motocicleta, mas foram capturados logo em seguida. Com eles foram encontrados porções de maconha, crack e cocaína.

Segundo a PM, ao serem indagados, a dupla confessou estar comercializando drogas e que em sua residência havia mais entorpecentes. O casal foi preso em flagrante e conduzido, juntamente com todo material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil para serem realizados os procedimentos cabíveis.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...