Casal é preso após ser apontado como dono de ‘boca de fumo’, em Santarém

Os objetos encontrados pela polícia na casa do casal foram apreendidos e apresentados na 16ª Seccional — Foto: Polícia Civil/Divulgação

O homem e a mulher foram pegos após um acusado de roubar motocicletas apontar o endereço. Com os dois foram encontrados uma quantidade de cocaína e oxi.

Um homem e uma mulher foram presos em flagrante na tarde de quinta-feira (6), no bairro Santarenzinho, em Santarém, no oeste do Pará, acusados do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Com eles foram encontrados e apreendidos pasta base de cocaína e pedras de oxi. Fernando Allan de Souza Junior e Ângela Maria Sousa de Almeida foram pegos após um outro homem acusado de roubar motocicletas apontar o endereço de uma “boca de fumo” onde ele mesmo teria negociado uma motocicleta roubada em troca de entorpecentes.

As prisões aconteceram durante ação de combate a roubos de motocicletas organizada pelas equipes da 16ª Seccional de Polícia Civil e UIPP da Nova República.

Os dois acusados foram conduzidos à Seccional e devem ser levados para a penitenciária de Santarém.

Por G1 Santarém — Pará

