Casal é preso com cinco armas dentro de casa em Baião, no nordeste do Pará

Segundo a PM, agentes também recolheram celulares e duas chaves de automóveis.

A Polícia Militar prendeu um casal por porte ilegal de armas no município de Baião, no nordeste do Pará. De acordo com informações divulgadas pela PM nesta quarta-feira (9), cinco armas de fogo foram apreendidas. Policiais também recolheram celulares e duas chaves de automóveis.

Segundo a PM, a prisão ocorreu na última terça (8). Tropas do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) realizavam o patrulhamento ostensivo na rodovia BR- 422, quando identificaram um homem acusado de ostentar armas de fogo e ameaçar moradores da vila de Umarizal, zona rural de Baião.

As equipes da PM realizaram diligências até a casa do suspeito, onde foram encontradas cinco armas de fogo, sendo dois rifles calibre 5.5 mm, uma pistola 9 mm, revólver calibre .38 e uma espingarda calibre 12. Também foram apreendidos 211 munições, dois celulares, uma chave de moto e outra de carro.

A mulher do suspeito, que estava na casa no momento da chegada da PM também foi conduzida com o marido, assim como todo o material apreendido até a Delegacia de Polícia Civil de Baião onde o caso foi registrado.

