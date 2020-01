Casal é preso com drogas escondidas na parede da casa e dinheiro no forno do fogão em residência de Novo Progresso

Casal estava com liberdade provisória respondendo por crime de trafico.(Foto:Divulgação Policia)

Um homem de 44 anos e uma mulher de 59 anos foram presos na manhã desta terça-feira (14) por tráfico de entorpecentes em uma residência localizada no Bairro Santa Luzia, em Novo Progresso.

Em operação das Policias Militar no comando do Sargento Maduro e Civil com o Delegado Conrado, adentraram na residência e ao fazerem buscas no imóvel, os policiais encontraram a importância em dinheiro R$ 9.735,00 (nove mil setecentos e trinta e cinco reais) dentro do forno do fogão e 12 papelotes de substâncias análogas à crack escondido na parede da residência.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais se deslocaram ao endereço na Rua Castelo Branco 728, Bairro Santa Luzia, em cumprimento a mandado de busca e apreensão e prendeu em flagrante o casal Luiz Carlos Libertino de 44 anos e Gertrudes dos Santos de 59 anos.A policia prendeu os celulares dos acusados. A residência fica nas proximidades da escola municípal “Doralina Ruaro” em Novo Progresso.

O casal negou o comercio de drogas, estão presos na delegacia de policia civil de Novo Progresso, onde aguardam audiência de custodia.

