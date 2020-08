Casal é preso com mais de 40 kg de maconha escondidos na mala em ônibus

Durante fiscalização, cães farejadores da PRF indicaram a presença da droga na bagagem dos dois passageiros (Foto:Ascom PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta quarta-feira (19), mais de 40 quilos de maconha escondidos dentro de uma mala no bagageiro de um ônibus, durante fiscalização de rotina no KM 19 da BR-316, no município de Benevides, região metropolitana de Belém. Duas pessoas foram presas em flagrante.

De acordo com informações da PRF, os agentes federais realizavam fiscalização em trechos estratégicos costumeiramente utilizados pelos criminosos para entrada e escoamento de entorpecentes. Por volta das 14h, o ônibus que estava com as malas carregadas de droga foi parado pelos policiais, que iniciaram o procedimento de abordagem.

Utilizando técnicas como a utilização de cães farejadores e entrevista policial, os agentes realizaram a fiscalização no veículo e perceberam que imediatamente um homem demonstrou nervosismo excessivo ao conversar com os policiais. Enquanto ele era abordado, os cães começaram a indicar a possível presença de entorpecente em uma das malas do bagageiro.

Diante disso, a equipe questionou o que ele estaria transportando e o mesmo teria respondido de maneira inconsistente, levantando suspeita por parte dos agentes. Foi solicitado, então, que o homem apresentasse sua bagagem, momento em que a equipe encontrou cerca de 14 kg de maconha.

Ainda de acordo com a PRF, uma mulher, que se identificou como namorada do suspeito, apresentou o mesmo comportamento que ele e ao revelar o interior de sua bagagem para os policiais, constatou-se que também portava grande quantidade de drogas o que totalizou mais de 40 kg da substância ilícita.

O casal recebeu voz de prisão e ambos foram conduzidos para delegacia de polícia civil para execução dos procedimentos legais cabíveis.

